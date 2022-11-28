Diş hekimleri, geleceğini dil kursunda arıyor

28 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’de diş hekimliği eğitiminde plansız bir politika izlendiğine dikkat çeken diş hekimleri çareyi yurtdışında aramaya devam ediyor.

Diş Hekimi Gamze Burcu Gül, “Mezun olup devlet kurumlarına atanmayan, klinik açacak maddi gücü de olmayan genç meslektaşlarımız çalışmak zorunda oldukları için asgari ücretle özel kliniklerde çalışıyor” dedi. Gül, hekimlerin bu nedenle yurtdışına gitmeye çalıştığını belirterek “Özellikle genç meslektaşlarımız Almanca kurslarına gidiyor, ülkeyi terk etmenin yolunu arıyor” diye konuştu.

FAKÜLTE PATLAMASI

Son dönemde artan fakülte sayısına da işaret eden Gül, “Siyasi rant için plansızca açılan, akademik kadrosu ve teknik donanımı yetersiz, apartmandan bozma diş hekimliği fakülteleri ve eğitim kalitesindeki düşüşle birlikte hekim sayısının kontrolsüz artması mesleğin itibarını sarsmakta hem de toplum sağlığını riske atmaktadır” dedi.

Yetersiz fakültelerin bir an önce kapatılması gerektiğini söyleyen Gül, “Var olan fakültelerin kontenjanları azaltılmalı, fakülteler kurulmadan önce meslek örgütleri ve akademiden görüş alınmalı” dedi.

