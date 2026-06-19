Diş hekimlerinden eğitim standardı tepkisi

Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından alınan ve belirli tarihler arasında doktora eğitimi almış diş hekimlerine uzmanlık unvanı verilmesinin önünü açan karar önceki akşam yayımlandı. 2011 ile 2026 yılları arasında doktora eğitimine başlamış veya tamamlamış diş hekimlerine, standart uzmanlık eğitimi (asistanlık) sürecine girmeden; yalnızca ilgili dalın son 5 yıllık Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) taban puanı ortalamasını almaları ve geriye dönük bazı klinik işlem/rotasyon şartlarını (veya 3 yıllık akademisyenlik şartını) sağlamaları halinde uzman unvanı verilmesinin yolunu açan karar tepki çekti.

Cumhuriyet’e konuşan diş hekimleri, “Uzmanlık eğitimi; standartları kanunlarla belirlenmiş, zorlu bir klinik süreci kapsayan ve liyakatin tek ölçütü olan merkezi sınav sistemiyle kazanılan bir haktır. Doktora programlarının; DUS taban puanı ortalamaları, geriye dönük işlem sayıları veya akademik kadro ayrıcalıkları gibi yamalarla uzmanlığa eşdeğer kılınmaya çalışılması, eğitim standartlarımızı düşürmekle kalmayıp, yıllarını DUS’a ve asistanlık eğitimine adayan meslektaşlarımızın emeğini ve alın terini yok saymaktadır” dedi. Hekimler, “Sınavsız ve asistanlık eğitimi alınmadan dağıtılacak unvanlar, mesleğimizin geleceğine vurulmuş bir darbedir. İlgili kurumları, adil yarışın ve emeğin korunması adına bu yanlıştan derhal dönmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.