Diş hekimliğinde liyakat krizi

Doktora programlarından mezun olan diş hekimlerine uzmanlık statüsü verilmesine yönelik girişimlerin değerlendirildiği iddiaları, meslek örgütleri ve uzmanlık adayları arasında geniş yankı uyandırdı.

2012 yılında yürürlüğe giren Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) sistemiyle birlikte uzmanlık eğitiminin temel şartı merkezi sınav olarak belirlenmiş, bu tarihten sonra doktora programlarına başlayanların uzmanlık statüsü elde edemeyeceği kabul edilmişti.

Uzmanlık adayları, yıllardır yoğun çalışma temposu ve zorlu sınav sürecinden geçerek uzmanlık hakkı kazanmaya çalıştıklarını belirtirken doktora programlarının uzmanlıkla eşdeğer kabul edilmesinin fırsat eşitliğini zedeleyeceğini savundu.

‘PARAYLA UZMANLIK’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yapan Diş Hekimleri Dayanışma Platformu, olası düzenlemenin meslekte liyakat ilkesine zarar vereceğini ifade etti. Platform tarafından yapılan açıklamada, “Uzmanlık eğitimi alan hekimler haftanın beş günü yoğun klinik ve akademik çalışma yürütürken, bazı doktora programlarının eğitim modeli ve işleyişi uzmanlık eğitiminden farklıdır. Bu nedenle iki yapının aynı statüde değerlendirilmesi doğru değildir. Özellikle bazı vakıf üniversitelerinde yüksek ücretlerle yürütülen doktora programlarının uzmanlıkla eşdeğer hale getirilmesi, kamuoyunda ‘parayla uzmanlık’ algısına neden olabilecek riskler taşımaktadır.”

Açıklamada ayrıca, son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı bürokratik ve akademik bağlantılara ilişkin iddiaların da şeffaf biçimde araştırılması gerektiği vurgulandı.