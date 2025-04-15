Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:22

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:22

Discord isimli mesajlaşma platformunda, çeşitli suç içeriklerinin tespit edilmesinin ardından 9 Ekim'de Türkiye genelinde erişim engeli uygulanmıştı. Peki, Discord açıldı mı? Discord ne zaman açılacak?

DISCORD AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Discord şu anda Türkiye’de hala kapalı durumda. Son olarak Discord ile ilgili itiraz sürecinin de devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, son dönemde uygulanan yaptırımların etkisini değerlendirdi.

“Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı.” diyen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye’de çıkarın biz dünyayı disipline edecek değiliz. Muhatap almıyorlardı. Şimdi ‘neleri çıkarmamızı istersiniz’ diye muhatabız.”

DISCORD VE ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Discord, 2024 yılında İstanbul Fatih’te yaşanan bir cinayetin ardından kamuoyunun gündemine gelen “incel” (istemsiz bekar erkek) gruplarına yönelik incelemeler sonucunda kapatılmıştı. Platformda tespit edilen yasa dışı faaliyetler nedeniyle, 9 Ekim 2024’te erişim engeli uygulanmıştı.

Roblox ise çocukları hedef alan zararlı içerikler nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle mahkeme kararı doğrultusunda kapatılmıştı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, kamu düzeni ve çocukların korunması gerekçesiyle sitenin ve uygulama bağlantılarının erişime engellenmesine hükmetmişti