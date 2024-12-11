Discord erişime açılacak mı? Discord ne zaman açılacak?
Discord isimli platformda birçok suç içeriğinin tespit edilmesinin ardından 9 Ekim'de Türkiye'den erişim engeli getirildi. Peki, Discord erişime açılacak mı? Discord ne zaman açılacak?
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Discord, çocuklara dair suç teşkil eden içerikleri nedeniyle Ekim ayından beri kapalı. Peki, Discord erişime açılacak mı? Discord ne zaman açılacak?
DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK, KALICI OLARAK MI KAPATILDI?
Discord'a ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen erişim engeli kararı, 9 Ekim'de BTK tarafından uygulandı. Uygulamanın tekrar açılması için ilgili hakimliğin kararını kaldırması gerekiyor ancak Discord'un ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
DISCORD'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR
'Discord' isimli sosyal medya platformu 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüaphenin bulunması nedeniyle URL adresi Türkiye'den engellendi.
Etiketler: #Discord #erişim engeli
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