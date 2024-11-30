Yayınlanma: 30.11.2024 - 11:15

Güncelleme: 30.11.2024 - 11:15

15 milyon abonesi bulunan Roblox, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla Türkiye'de yasaklanmıştı. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox'a erişim yasağı kalkacak mı?

ROBLOX AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki platformun da yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi.

"Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var" diyen Uraloğlu, "Bakan Uraloğlu Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var. Ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok." diye konuştu.

ROBLOX İTİRAZ ETMİŞTİ

Roblox yaptığı açıklamada Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararına itiraz edildiğini ve yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.