Dışişleri Bakanı Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.
Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, iki Bakan görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
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