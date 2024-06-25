Dışişleri Bakanı Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.

ANKA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:32
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü. 

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, iki Bakan görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.


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