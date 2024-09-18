Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi yaptı. Fidan Lübnan halkına başsağlığı diledi.
Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Yetkili, Bakan Fidan’ın, Lübnan’daki saldırıyla ilgili bilgi aldığını ve can kayıpları nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı dilediğini ifade etti.
Etiketler: #Hakan Fidan #Necip Mikati #Lübnan
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