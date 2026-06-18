Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'NATO Zirvesi' açıklaması: 'Cumhurbaşkanımız olmasa Trump gelmeyecekti'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da yaptığı açıklamalarda 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'yle ilgili konuştu.

"Pek çok Avrupa ülkesi, toplantının Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ev sahipliğinde Türkiye’de yapılacak olmasının Başkan Trump’ın Zirve’ye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa, Trump gelmeyecekti ve zaten buraya önem vermediğini fiilî olarak deklare etmiş olacaktı" dedi.

Fidan, Rusya'da Türkiye gazetesinden Sevil Nuriyeva'ya açıklamalarda bulundu.

Rusya'yla ilişkilerde bir sorun olmadığını söyleyen Fidan, Moskova'daki görüşmeleriyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"İKİLİ İLİŞKİLERDE BÜYÜK ŞİKÂYETLERE NEDEN OLAN MESELELER YOK"

"Bütün bu görüşmelerde şunu gördük: İkili ilişkilerde ve bölgesel konularda beraber çalışmak konusunda hiçbir sıkıntı yok. İkili ilişkilerde büyük şikâyetlere neden olan meseleler yok. Her iki ülke de mümkün olan her alanda iş birliği yapmak istiyor. İş adamlarımızın da nabzını tuttuk. Onların da izlenimi aynı. Karşılıklı ziyaretler devam ediyor.

Görüşmelerin içeriğine baktığımızda son derece zor ve derin konuları ele alabiliyoruz. Her iki taraf da görüşlerini aktarıyor. Ruslarla çok özel bir ilişki geliştirdik, çok ciddi sıkıntılı alanlarımız olduğunda bile iş birliği yapmasını, güven oluşturmasını bildik. Her iki liderin de vizyonu ortada: Belli ilkeler çerçevesinde ülkelerinin iyiliğini savunuyorlar. Yapıcı bir tutum takınmaya hazırlar. Rusya’da gerçekleştirdiğim temaslarda, Rus yetkililerin Ukrayna konusundaki görüşlerinin değişmediğini müşahede ettim. 'Donetsk konusu hallolmadan değişme şansı yok' diyorlar."

"TÜRKİYE OLMASA TRUMP GELMEYECEKTİ"

7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıklarının da yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Bakan Fidan, "En önemli konu, ABD ile Avrupalıların NATO’ya bakışındaki nüanslar ne şekilde tezahür edecek? Çok önemli konular var ve bunların ABD Başkanı’nın bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil" diyerek şöyle devam etti:

"Pek çok Avrupa ülkesi, toplantının Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ev sahipliğinde Türkiye’de yapılacak olmasının Başkan Trump’ın Zirve’ye katılmasını mümkün kılan en önemli faktör olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa, Trump gelmeyecekti ve zaten buraya önem vermediğini fiilî olarak deklare etmiş olacaktı. Çok önemli meseleler bizi bekliyor. Bu konular bakımından Ankara Zirvesi büyük bir fırsat teşkil ediyor."