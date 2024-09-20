Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BRICS açıklaması

Yayınlanma: 20.09.2024 - 19:15

Güncelleme: 20.09.2024 - 19:16

Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası: Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm" başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti.

Fidan burada Türkiye'nin BRICS üyeliği gündemine ilişkin soruları da yanıtladı.

"DEVAM EDEN BİR SÜREÇ"

BRICS'e üyelik konusuna ilişkin soruya yanıt veren Fidan, "Bu devam eden bir süreç. Çünkü BRICS'in kendisi de evriliyor. O da bir kimlik arayışı içerisinde, kurumsallaşma içerisinde" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış politika stratejisine vurgu yapan Fidan, "Biz Türkiye olarak kendi milli değerlerimizin ne olduğunu, kendi değerlerimizden hareketle nasıl politika üretebileceğimizi, modern dünyada değerlerimizle nasıl ilişki kurabileceğimizi bilen bir ülkeyiz" dedi.

Konuşmasının sonunda gençlere Dışişleri Bakanlığına katılmaları konusunda teşviklerde bulunan Fidan, "Dışişlerine ilgi duymanız çok güzel. İlgi duymuyorsanız lütfen ilgi duyun. Artık özellikle online olarak bütün dünyaya bağlandığınız bir ortamda biraz da fiziksel olarak bağlanmanın yoludur Hariciyeye katılmak. Aramıza gelin. Bu fevkalade önemli" diye konuştu.