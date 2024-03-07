Süleymancıların yurdunda cinsel istismar! Bakanlık talep etti: Erişim engeli geldi
Süleymancılar olarak bilinen tarikata bağlı olduğu iddia edilen yurtta 10 öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu gerekçesiyle eğitmen hakkında açılan davada 94 yıla kadar hapis istenmişti. Söz konusu olayı konu alan haberler Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın talebiyle Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.
Alanya’da Süleymancılar olarak bilinen tarikata bağlı olduğu iddia edilen Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu gerekçesiyle eğitmen Gani Rüçhan Uyrum (21) hakkında açılan davada toplam 94 yıla kadar hapis istenmişti.
Söz konusu olayı konu alan haberlere erişim engeli getirildi.
Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatı Yadigar Güzel’in, olayla ilgili dün yayınlanan haberlerin engellenmesi yönündeki talebini inceledi.
Erişim engeli talebinde, olayı anlatan haberlerin, “çocuğa yönelik istismar eylemi olarak değerlendirilebilecek paylaşımların çocukların psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği ve toplumda infiale sebebiyet verebileceği kanaatini oluşturduğu” ifade edildi.
Hakimlik, “mağdurların kişilik haklarına yönelik saldırı teşkil ettiği” gerekçesiyle, aralarında Cumhuriyet’in de haberinin de bulunduğu 12 içerik hakkında, “erişim engelleme” ve “içerikten çıkarma” kararı verdi.
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