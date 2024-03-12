Ankara'da Bakanlık iftar düzenledi, Altınok işçilerden oy istedi

Bakanlık sendikalar için iftar düzenledi, AKP’nin Ankara adayı Altınok katıldı, Mansur Yavaş aleyhine propaganda yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 22:01
Ankara'da Bakanlık iftar düzenledi, Altınok işçilerden oy istedi
Abone Ol google-news

AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok, Bakanlığın sendikalar için düzenlediği toplantıda Mansur Yavaş’ı aleyhine propaganda yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün Ankara’da işçi, memur ve işveren işveren sendikaları için iftar programı düzenledi. Programa TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen ve TİSK katıldı. 

Programa davetiye listesinde isminin bulunmamasına rağmen AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Bakanlığın sendikalar için düzenlenen etkinliğine Manur Yavaş’ın davet edilmemesi dikkat çekti.

 Altınok, ayrıca programda bir konuşma da yaptı. Altınok, konfederasyon başkanları ve sendika yöneticilerine hitaben yaptığı konuşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aleyhine propaganda yaptı. Altınok, “Ankara’ya 5 yıldır çivi çakılmadı. Ankara’ya hiçbir proje kazandırmamıştır. Ankara yönetimi idare edilememiştir. Kullanacağımız oy kendimiz için değil çocuklarımız için. Aday Altınok değil Ankara kazanacak” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da programda yaptığı konuşmada Altınok için oy istedi.


Belediye başkanı haberleri Bakanı Vedat Işıkhan haberleri konuşma haberleri kazan haberleri Turgut Altınok haberleri

İlgili Haberler

Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyeti'nin 'trafik' linki, yasaklı sanal bahis uyarısı çıktı

Ankara Emniyeti'nin 'trafik' linki, yasaklı sanal bahis uyarısı çıktı
Ankara feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti

Ankara feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti
Üç kardeşin geçmişiyle yüzleşme hikayesi: “Bildiğin Gibi Değil” filmi vizyona giriyor…

Üç kardeşin geçmişiyle yüzleşme hikayesi: “Bildiğin Gibi Değil” filmi vizyona giriyor…
Cengiz Topel Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı! Kendi partisinden sert tepki: 'İftira siyasetini meşrulaştırıyor'

Cengiz Topel Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı! Kendi partisinden sert tepki: 'İftira siyasetini meşrulaştırıyor'
Damla’yı 47 bıçak darbesiyle katleden sanığın tahliye talebi

Damla’yı 47 bıçak darbesiyle katleden sanığın tahliye talebi
Savcının paylaşımı ortalığı karıştırdı: ‘Hocaefendiyi dinleyin’ demiş

Savcının paylaşımı ortalığı karıştırdı: ‘Hocaefendiyi dinleyin’ demiş
Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner sonsuzluğa uğurlandı
Yine tarım arazisi ve ormana göz diktiler

Yine tarım arazisi ve ormana göz diktiler
Rus ordusuna ait nakliye uçağı İvanovo’da düştü: Çok sayıda ölü var

Rus ordusuna ait nakliye uçağı İvanovo’da düştü: Çok sayıda ölü var