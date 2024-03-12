Ankara'da Bakanlık iftar düzenledi, Altınok işçilerden oy istedi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 22:01

Güncelleme: 12.03.2024 - 22:05

AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok, Bakanlığın sendikalar için düzenlediği toplantıda Mansur Yavaş’ı aleyhine propaganda yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün Ankara’da işçi, memur ve işveren işveren sendikaları için iftar programı düzenledi. Programa TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Memur-Sen ve TİSK katıldı.

Programa davetiye listesinde isminin bulunmamasına rağmen AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı. Bakanlığın sendikalar için düzenlenen etkinliğine Manur Yavaş’ın davet edilmemesi dikkat çekti.

Altınok, ayrıca programda bir konuşma da yaptı. Altınok, konfederasyon başkanları ve sendika yöneticilerine hitaben yaptığı konuşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aleyhine propaganda yaptı. Altınok, “Ankara’ya 5 yıldır çivi çakılmadı. Ankara’ya hiçbir proje kazandırmamıştır. Ankara yönetimi idare edilememiştir. Kullanacağımız oy kendimiz için değil çocuklarımız için. Aday Altınok değil Ankara kazanacak” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da programda yaptığı konuşmada Altınok için oy istedi.