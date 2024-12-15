Bülent Arınç: Suriye'de en karlı çıkan İsrail'dir
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Suriye gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Suriye'de olanlardan en karlı çıkan İsrail'dir. İran'ı mahvetti, Gazze'yi perişan etti. Şimdi Suriye'yi perişan ediyor" dedi.
Eski TBMM Başkanı Arınç, Ekol TV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suriye'deki yaşananlar hakkında konuşan Arınç, Suriye'ye sözü geçen birinin gönderilmesi gerektiğini belirterek, "Aynı dönemde bakanlık yaptığımız için biliyorum: Sayın Davutoğlu bize Suriye’nin hangi köyünde kimler yaşıyor, hangi kasabasında demografik ve etnik yapı nasıldır, geçmişten gelen gelenekleri, kültürleri nedir, adım adım sayardı. Suriye’yi yakından tanıyan insanlara ihtiyacımız var. Hem siyaset alanında hem de geleneksel kültür alanında hem de orada nasıl bir yapılanma başarılı olabilir… Bunları Türkiye adına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yönetebilecek, orada bulunan insanlara ihtiyacımız var" dedi.
"EN KARLI İSRAİL"
Arınç, Suriye'deki yeni dönemde en karlı çıkan İsrail'in olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Suriye'de olanlardan en karlı çıkan İsrail'dir. İran’ı mahvetti, Gazze’yi perişan etti. Şimdi Suriye’yi perişan ediyor. Rusya zaten Ukrayna ile savaşından başını kaldıramıyor. İran tamamen pısmış durumda, hiçbir şey yapacak hali yok. İsrail kendi amaçları doğrultusunda neredeyse Türkiye sınırına kadar gelecek bir hat çiziyor. Suriye çok önemli ama bu dışarıdan dua etmekle, temennilerle yürümez."
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