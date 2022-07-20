Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a 'sivil ölümleri' yanıtı: Gerçeğin ortaya çıkması için adım atmaya hazırız
Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki saldırıda hayatını kaybeden siviller için üzüntülerini paylaşırken, Türkiye'nin sivillere yönelik her türlü saldırıya karşı olduğunu bildirdi. Bakanlık, gerçeğin ortaya çıkması için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Duhok vilayetinde mesire alanına düzenlenen ve 8 sivilin öldüğü öğrenilen saldırıyla ilgili Türkiye'yi kınayan Irak'a yanıt verdi.
"Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho İlçesi’nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir" denilen açıklamada "Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
“SİVİLLERİ HEDEF ALAN HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞIYIZ”
- Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
- Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir.
IRAK HÜKÜMETİNE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
- Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.
- Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.
- Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz.
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