Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe teklifinde 'büyükelçi krizi'

05 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilerin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptığını” savunurken muhalefet partileri krizde, Dışişleri Bakanlığı’nın “tek adam rejiminin kırık döküğünü toplayan” bir tutum içerisinde olduğunu belirterek teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı’nın 2022 bütçesi teklifi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, komisyona yaptığı sunuşta Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’la yaptığı toplantının “yapıcı bir atmosferde” geçtiğini belirterek “ABD’nin PKK/PYD-YPG’yle işbirliği, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla bu görüşmede vurguladı” dedi.

İki ülke arasındaki sorunları ele alacak çalışma grubu kurulacağını söyleyen Çavuşoğlu, “Daha önce de ABD’ye böyle bir teklifte bulunduğumuzu söylemiştik, bu sefer bu teklif ABD tarafından, Biden tarafından geldi” diye konuştu. Çavuşoğlu, iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 büyükelçiyle ilgili yaşanan “istenmeyen şahıs” kriziyle ilgili “Bu tür hadsiz çıkışlara müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha herkes gördü” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Erdoğan’ın büyükelçilere ilişkin yaptığı açıklamayla krizin “altından kalkılamayacak” noktaya sürüklendiğini dile getirirken “Dışişleri Bakanlığı’nın devlet aklıyla devreye girip Cumhurbaşkanlığını ikna edip sorunu çözmesi, sıkıntıyı çözmesi takdire şayandır, tebrik ediyorum aslında sizi” dedi. CHP’li Utku Çakırözer de “Diplomatik zafer diyorsunuz? Hollanda Başbakanı’nın açıklamalarının arkasında olduklarını söyleyen ifadelerini nereye koyacaksınız? Artık dış politikayı iç politikaya alet etmeyi bırakın” ifadelerini kullandı. HDP’li Tülay Hatımoğulları ise “Sayın bakan, birçok konuda olduğu gibi, size sürekli tek adam rejiminin kırık döküklerini toplamak düşüyor” değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. ABD Senatosu’na sunulan Hindistan’ın Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasını öngören tasarıyla ilgili Çavuşoğlu, “ABD’nin samimiyetsizliğinin, ikiyüzlülüğünün, çifte standardının göstergesi” dedi. Muhalefetin dış politikada “ABD ile Rusya arasında yalpalandığı” eleştirisine de yanıt veren Çavuşoğlu, “Rusya ile ABD arasındaki dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz. Bu bir sıkışma, yalpalama değildir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın Dışişleri Bakanlığı’nı yok saydığı eleştirilerine yanıt veren Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı’nı yok saymıyor. Biz, tüm karar alma mekanizmaları içinde varız” diye konuştu. Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle görüşmesine yönelik eleştirilerle ilgili “Taliban heyeti 8 kişiydi. Evet, içlerinde BM yaptırım listesinde olanlar da vardı. Bunların yaptırım listesinden istisna olarak çıkarılmasını da ABD sağladı. Herkes aşamalı angajmana giriyor. Görüştük ama tanımış olmadık. Bunlarla angajmana girmezsek DAEŞ güçlenir” diye konuştu.