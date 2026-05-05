Dışişleri kaynakları Cumhuriyet’in haberine ilişkin konuştu: ‘Ermenistan sınır kapısıyla ilgili takvimlendirme yok’

Gazetemiz Cumhuriyet, dün, Türkiye ile Ermenistan arasında 1993’ten bu yana kapalı olan sınır kapılarının, normalleşme süreci çerçevesinde, Ermenistan parlamento seçimlerinden 3 gün önce, 4 Haziran 2026’da açılabileceğini dile getirmişti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu haberle ilgili beyanda bulundu.

‘HENÜZ TAKVİMLENDİRME YOK’

Kaynaklar, “Ermenistan’la dört yıldır kesintisiz bir şekilde ve tam normalleşme hedefiyle devam eden normalleşme süreci çerçevesinde bugüne kadar ulaştırmadan kültüre, ticaretten eğitime birçok güven artırıcı adım atılmıştır. Sınırlara yönelik yürütülen hazırlık çalışmaları da sınırların açılması kararı alındığında bunun hızla hayata geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla, ülkemizin Ermenistan'la yürüttüğü süreç hız kazanacaktır. Dolayısıyla, sınır kapılarının açılışıyla ilgili henüz bir takvimlendirme sözkonusu değildir” ifadelerini kullandı.

ANAYASA ÜZERİNDE DURULUYOR

Dışişleri kaynaklarının dile getirdiği Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması, geçtiğimiz Ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde paraflanmıştı.

Azerbaycan, bu anlaşmanın paraf seviyesinden imza seviyesine geçebilmesi için Ermenistan anayasasında bazı değişiklikler istemişti. Cumhuriyet’in ilk haber için ulaştığı farklı kaynaklar, söz konusu anayasa değişikliğinin kolaylaşabilmesi için Ermenistan seçimlerinden önce sınırların açılabileceğini söylemişti.

Bu kapsamda, Osmanlı Devleti ile Ermenistan’ın diplomatik ilişkilerinin başladığı 4 Haziran 1918’in yıldönümü dillendirilmişti. Dışişleri kaynakları ise, “Anlaşma imzalanmadan -anayasa değişmeden- sınır açılmaz” demiş oldu.