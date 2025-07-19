Dışişleri'nden Cumhuriyet'in 'Gazze' haberine açıklama: Yalanlama metninde haberi doğruladı

Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet’in bugünkü haberinde yer alan “Ankara’nın Gazze tepkisi sözde kaldı” başlıklı haberi sonrası yaptığı yalanlama açıklamasında gazetenin gündeme getirdiği konuyu doğruladı.

Açıklamada, “Bogota’da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan Ortak Bildiri’ye Türkiye’nin destek vermediği yönündeki iddialar asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır” denirken İsrail’e yaptırımları öngören 6 maddelik ortak açıklamaya 20 Eylül tarihine kadar katılınabileceği ifade edildi. Ortak bildiriye işaret edilen açıklamada, bunlara katılmak için “Türkiye’nin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlararası eşgüdüm gerektirmektedir” sözlerine yer verildi.

Gazetemizin haberinde, konu hakkında bakanlığa sorular sorulduğu ancak yanıt verilmediği vurgulanmıştı.

29 ÜLKE İLE BİRLİKTE TÜRKİYE DE YER ALIYOR

Haberde, diğer 29 ülke ile birlikte Türkiye’nin de yer aldığı 15-16 Temmuz’daki Filistin Konferansı’nda, Ankara’nın söz konusu önlemlere katılmadığı aktarılmıştı.