Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli'den Yunanistan'a 'Ege Adaları' tepkisi: 'Açıklamaları talihsiz buluyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamaları üzerine gündeme gelen Ege adalarına ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, X hesabında, "Ege Adalarının Silahsızlandırılmış Statüsüne İlişkin Son Dönemde Yaşanan Gelişmeler Hakkında" başlıklı paylaşımında şunları kaydetti:

"Son günlerde Ege Adalarının Silahsızlandırılmış Statüsü hilafına yapılan açıklamaları gayriciddi, talihsiz ve zamansız buluyoruz. 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması çerçevesinde gayriaskeri statü altına alınan Doğu Ege Adaları ve Oniki Adaların objektif hukuki statüsünde tartışmaya açık bir husus bulunmamaktadır. Hal böyleyken, bölgemizde yaşanan son gelişmeleri fırsata çevirmek isteyen ve her vesileyle NATO müttefikimiz Yunanistan'la ikili ilişkilerimizi zehirlemeye gayret gösteren bazı çevrelerin yeni bir oldubitti teşebbüsünde bulunmaları esasen şaşırtıcı değildir.

"HER ADIM YOK HÜKMÜNDE"

Türkiye'yi revizyonizmle suçlayan bu çevrelerin uluslararası hukuk hilafına atacakları her adım yok hükmündedir. Daha da ibret verici olan husus ise bu zihniyetin geçmişte Kıbrıs Adasının ortak sahibi olan Kıbrıslı Türkleri toplu halde yok etmek isterken bugün onları da koruyacaklarını iddia etmeleridir. Bilinmesini isteriz ki, Kıbrıslı Türkler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan ve Garantör Türkiye'nin de desteğiyle kendi güvenliğini sağlamaya muktedir olup başka hiç kimseye muhtaç değildir.

Bölgemizde yaşanan gelişmeler, barış ve istikrara olan samimi bağlılığın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. İç politikaya yönelik saiklerle mesnetsiz iddialarda bulunmayı ve ülkemiz aleyhine dezenformasyon yapmayı adet haline getiren çevrelere, oldubittilere izin vermeyeceğimizi bu vesileyle tekrar hatırlatıyor ve kendilerini sağduyuya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da bir TV kanalının ana haber bülteninde canlı yayında konuşan Dendias, "Yunanistan'ın GKRY'ye asker konuşlandırması, KKTC tarafında güç bulundurmak için Türkiye'ye iyi bir bahane olabilir mi? Biz buna nasıl tepki veririz?" şeklindeki soruya; Türkiye'nin KKTC'de muazzam bir askeri güce sahip olduğunu (40 bin) belirterek Yunan kuvvetlerinin bölgeye gelişinin Türk askerinin çekilmesi için iyi bir fırsat olduğunu ifade etmişti.

İran'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz üslerine yönelik füze saldırılarının ardından Yunanistan, bölgeye iki F-16 savaş uçağı ve iki fırkateyn gönderdiğini açıklamıştı.