Dışişleri'nden GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı'nca GKRY’nin silahlanma faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, "GKRY’nin izlediği yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve Ada'da bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz” denildi.

Dışişleri'nden GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine tepki
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ANKA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 19:22

Dışişleri Bakanlığı trafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) silahlanma faaliyetlerine yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz.

GKRY’nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve Ada'da bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz.”


Etiketler: #Dışişleri bakanlığı #dışişleri #Bakanlık

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