Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Yayınlanma: 03.12.2024 - 00:28

Güncelleme: 03.12.2024 - 00:28

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

Buna göre, İkili İlişkiler (Asya-Pasifik) Genel Müdürü Büyükelçi Esra Cankorur'un Dublin Büyükelçisi, İkili İlişkiler (Doğu Afrika) Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen'in Roma Büyükelçisi, İkili İlişkiler (Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı) Genel Müdürü Büyükelçi Gökhan Turan'ın Berlin Büyükelçisi, Büyükelçi Ali Murat Ersoy'un Yeni Delhi Büyükelçisi, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ün Bakü Büyükelçisi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu'nun Amman Büyükelçisi, Büyükelçi Hakan Çakıl'ın Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi, Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın Taşkent Büyükelçisi, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Büyükelçi Sadık Arslan'ın Singapur Büyükelçisi, Büyükelçi Mehmet Poroy'un Abuja Büyükelçisi, Büyükelçi Lütfullah Göktaş'ın Abu Dabi Büyükelçisi, Büyükelçi Armağan İnci Ersoy'un Panama Büyükelçisi, Büyükelçi Nuri Kaya Bakkalbaşı'nın Managua Büyükelçisi, Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem’in Bişkek Büyükelçisi, Personel Genel Müdür Yardımcısı Elçi Melih Karalar'ın Wellington Büyükelçisi, Strateji Geliştirme Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Başak Genç Yüksel'in Ulanbator Büyükelçisi, Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Elçi Feriba Duygu Hokkacı Esirgen'in Vagadugu Büyükelçisi, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Elçi Emin Akseki'nin Saraybosna Büyükelçisi, Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Julide Kayıhan'ın Bangkok Büyükelçisi ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Elçi Aytaç Yılmaz'ın Havana Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.