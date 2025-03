DİSK Basın-İş raporu: Her 3 basın emekçisinden biri 30 bin TL’nin altında maaşla çalışıyor!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:11

Güncelleme: 18.03.2025 - 11:11

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), basın emekçilerinin ücret ve çalışma koşullarını ortaya koyan Mart 2025 Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması sonuçlarını açıkladı.

65 farklı medya kuruluşunda çalışan 125 basın emekçisinin katılımıyla yapılan araştırma, sektördeki ağır çalışma koşullarını ve düşük ücret politikalarını gözler önüne serdi.

Rapora göre; sektördeki maaş ortalaması 39.656 TL olup, bu rakam asgari ücretin iki katına dahi ulaşamıyor.

HER 3 BASIN EMEKÇİSİNDEN BİRİ 30 BİN TL’NİN ALTINDA MAAŞLA ÇALIŞIYOR!

Basın çalışanlarının yalnızca %5'i yoksulluk sınırının üzerinde ücret alıyor. 2025 yılı için hesaplanan yoksulluk sınırı 75.973 TL iken, her 3 basın emekçisinden biri 30 bin TL’nin altında maaşla çalışıyor.

5 yıl deneyimi olan basın emekçileri bile 33.526 TL ortalama maaş ile büyük kentlerde barınma maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor.

Sektörde ortalama bir iş yerinde çalışma süresi yalnızca 2,7 yıl olup, çalışanların %88’i aynı işyerinde 5 yıldan az süreyle çalışıyor. 10 yıl ve üzeri çalışanların oranı ise yalnızca %6’da kalıyor.

2025 YILINDA MAAŞ ARTIŞLARI YETERSİZ KALDI

Mart 2025 Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması’ndan öne çıkanlar şu şekilde:

Sektörde ortalama zam oranı %28’de kaldı ve bu oran, yükselen enflasyon karşısında çalışanların alım gücünü korumaktan oldukça uzak.

Her 4 basın emekçisinden 3’ü, asgari ücretin yalnızca 2 katından daha düşük ücret alıyor.

Katılımcıların ortalama maaş beklentisi 58.334 TL olup, bu beklenti mevcut ortalamadan %47 daha yüksek. Ancak bu rakam dahi yoksulluk sınırının oldukça altında.

29 basın emekçisi ise yılın ilk çeyreğinde henüz herhangi bir zam almadığını belirtiyor.

DİSK BASIN-İŞ’İN TALEPLERİ: TABAN ÜCRET, DENEYİM VE KIDEM ZAMMI

Taban ücret uygulaması: Asgari ücret yerine, mesleğe yeni başlayan bir basın emekçisinin maaşı asgari ücretin en az iki katı olmalı.

Deneyime göre ücret artışı: Her basın emekçisi, her yıl asgari ücret artışı kadar zam almalı. Ayrıca, her yıl için %3 deneyim farkı ve aynı iş yerinde geçirilen her yıl için %5 kıdem zammı uygulanmalı.

Toplu taşıma ücretsiz olmalı: Basın emekçilerinin kurum kartlarına, tüm şehirlerde toplu taşıma araçlarında ücretsiz geçiş hakkı tanınmalı.

Saha harcırahı: Sahada çalışan gazetecilere günlük en az 750 TL saha harcırahı ödenmeli.

Büyükşehirlerde ek destek: Büyükşehirlerde çalışan basın emekçilerine, yaşam maliyetlerindeki artış göz önüne alınarak %25 büyükşehir tazminatı eklenmeli.

Sendikal haklar güçlendirilmeli: Basın sektöründe örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı, basın emekçilerinin sendikal hakları korunmalı ve genişletilmeli.

