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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan KRT TV emekçilerine ziyaret!

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan KRT TV emekçilerine ziyaret!

19.06.2025 14:13:00
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ANKA
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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan KRT TV emekçilerine ziyaret!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet, 28 Mart'tan bu yana ödenmeyen maaş ve yemek ücretleri nedeniyle eylemlerini sürdüren KRT TV çalışanlarını ziyaret etti.

KRT TV çalışanları, 28 Mart'tan bu yana ödenmeyen maaş ve yemek ücretleri için başlattıkları eylemi sürdürmeye devam ediyor.

Direnişteki çalışanlara destek amacıyla, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreter Tayfun Görgün, Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener ve İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu KRT TV'yi ziyaret etti.

Ziyarette ayrıca DİSK Basın-İş Sendikası Başkanı Turgut Dedeoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İzel Sezer de yer aldı.

DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada, "KRT işçileri kazanırsa hepimiz kazanırız" ifadelerine yer verildi.

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