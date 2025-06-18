KRT emekçileri, direnişi meydana taşıdı: ‘Gazeteciler kendi hakkını korumayı unutmadı’

Kültür Radyo Telvizyon (KRT) çalışanları, 28 Mart’tan bu yana maaşlarının ve yemek ücretlerinin ödenmediğini duyurarak başlattıkları direnişi, 15. günde kanal binasından Beşiktaş Meydanı’na taşıdı.

Bayram öncesinde ödeme yapılmasını beklerken “kademeli işten çıkarma” teklifiyle karşı karşıya kalan, bunun üzerine “işten kaçınma hakkı” gereği iş bırakıp nöbete başlayan çalışanlar için bardağı taşıran son damla, kanal patronu Fırat Bozfırat’ın 16 Haziran’da söz verdiği görüşmeye gelmemesi oldu.

'KENDİ HAKKINI SAVUNAMAYAN, GAZETECİLİK YAPAMAZ'

DİSK Basın-İş’in desteğiyle Beşiktaş Meydan’da toplanan KRT çalışanlarının açıklamasını, program editörü Fatih Yapıcı okudu.

Yapıcı, kanaldaki krizin bir ödeme krizinden ibaret olmadığını vurgulayarak “Aynı zamanda habercilik ve demokratik toplumlar için nefes borusu işlevi gören editoryal bağımsızlık krizi ve çalışanların sistematik şekilde değersizleştirilmesi krizi söz konusu. Bu çoklu kriz ortamı kanalın el değiştirmesiyle başladı” dedi.

Düşük ücret politikasının normalleştirildiğini, keyfi işten çıkarmalarla kadro istikrarının bozulduğunu belirten Yapıcı, yayın politikasıın da anlaşılmaz ve tutarsız hale gelmesiyle kanal gelirlerinin düştüğünü ifade etti.

Yapıcı, açıklamayı şu sözlerle noktaladı:

“Gazetecilik entelektüel kapasite, politik birikim, kamu yararı bilinci ile yapılması gereken özel bir iştir. Kendi hakkını ve hukukunu savunamayanlar gazetecilik yapamazlar. Toplumun hakkını, hukukunu korumak için mücadele eden gazetecilerin kendi hakkını hukukunu korumayı unuttuğunu, bundan korktuğunu sananlara, bizler KRT emekçileri olarak yanıldıklarını gösterme kararlılığındayız ve hakkımız olanı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz”