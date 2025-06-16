DİSK’e 'İmamoğlu' operasyonu

DİSK İzmir Şubeleri Temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için yapılan mitinglerde ‘Diktatör Erdoğan’, ‘Hırsız Erdoğan’ sloganları attıkları iddiası üzerine ifadeye çağrıldılar.

İfadeleri alınarak İzmir Adliyesi’ne sevk edilen 8 DİSK Temsilcisinden 2 No’lu Şube Temsilsici Ercan Gül, 5 No’lu Şube Temsilcisi Ahmet Savaş Aras, 6 No’lu Şube Temsilsici Değer Yıldız, 9 No’lu Şube Temsilcisi Sedat Kenar, 10 No’lu Şube Temsilcisi Barış Okur, 6 No’lu Şube YK Üyesi Hüseyin Karagöz, 8 No’lu Şube Sekreteri İlham Uluç ve DİSK üyesi Gencay Gündüz serbest bırakılırken 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve DİSK Üyesi Mine Bilir tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gümüştekin ve Bilir’in ifadeleri alınırken, ifadeleri tamamlanan şube başkanları adliye önünde arkadaşlarını almak için bekleyişe geçti.

"BİZ BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİK"

Arkadaşlarını yalnız bırakmayan ve adliye binası önüme gelen DİSK Genel İş İzmir 5 Nol’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından önce ve sonra yapılan eylemlerle ilgili bir yargılama var. Bu eylemlerde bu ülkede demokrasi ve özgürlük istiyoruz şiarıyla sokaktaydık. Biz de bu eylemi ve etkinlikleri örgütleyerek alanlara çıktık. Bugün 10 arkadaş olarak emniyetten ayrıldık ve 6 şube başkanıyla 4 temsilci vardı. Hepimizle ilgili olarak ifadelerimizde 8 arkadaşa ‘Diktatör Erdoğan sloganı atmışsınız’ suçlamasıyla karşı karşıyayız. Biri de benim. Deniz başkan ve Mine Bilir arkadaşımıza da hem bu slogan hem de ‘hırsız katil Erdoğan’ sloganları atıldığına yönelik suçlamalar var. Bunları kabul etmediğimizi söyledik. 8 arkadaşımızın ifadesi alındıktan sonra serbest bıraktılar. Deniz Şahin Gümüştekin ve Mine Bilir arkadaşımızı da tutuklama talebiyle adliyeye sevk ettiler. Savcılığa girdi arkadaşlar, orada da avukat aracılıya ifade verdiler, savcılık ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti, arkadaşlarımız ise içeri girdi. Bu suçlamada ‘Hırsız, katil Erdoğan’ dediğimiz söyleniyor. Biz böyle bir şey söylemedik. DİSK olarak bu ülkede demokrasi, hukuk ve adalet istiyoruz. Bu yüzden sokaklara çıktık. Sokaktan geri durmayacağız ve arkadaşlarımızı alana kadar buradayız” diye konuştu.