DİSK Genel Başkan Yardımcısı: TÜSİAD ve AKP'nin 'dalaştığına' bakmayın

Yayınlanma: 19.02.2025 - 23:39

Güncelleme: 19.02.2025 - 23:39

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Tatar, yaptığı sosyal medya paylaşımında “TÜSİAD ve AKP'nin 'dalaştığına' bakmayın” ifadelerini kullandı.

Tatar, şunları yazdı:

“Onlar kayıkçı dövüşü yaparlar, muhafazakar işçilerin desteğini alır, AKP nin oyunu arttırırlar, sonrasında işçi sınıfını ve emekçi halkı ezme konusunda mutabakat sağlar, gelir dağılımını yerli ve yabancı sermaye lehine daha da adaletsiz hale getirirler. Biz bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD’a “haddini bildirirken” ‘Türkiye sizin tapulu mülkünüz, millet sizin personeliniz, siyasetçiler de maaşlı elemanlarınız değildir’ derken, Metal işçileri sefalet ücretlerine karşı grev uyguladığında, yine o TÜSAİD patronlarının “rica” ları üzerine, aynı gece Grev YASAKLARI çıkınca, Gaziantep işçileri sendikal mücadeleye girdiğinde “sıkıyönetim” ilan edilip işçi önderleri tutuklanınca, bu söylemde, çok önemli bir ÇELİŞKİ olduğunu belirtmek istiyorum.”