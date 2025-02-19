Son dakika haberi... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a soruşturma

Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:25

Güncelleme: 19.02.2025 - 17:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmasında, bir kısım soruşturma ve kovuşturmalar hakkındaki sözleri nedeniyle, "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Aynı gün toplantıda konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında da aynı suçlamalarla soruşturma başlatıldı.

İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Başsavcılık, Turhan'ın da konuşmasında, "Adli mercilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edildiğini" kaydetti. Orhan Turhan hakkında, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

POLİS EŞLİĞİNDE İFADEYE GÖTÜRÜLDÜLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Orhan Turhan ile Ömer Aras'ın savcılıkta hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat verildi. Turhan ile Aras'ın İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü öğrenildi.