DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul’daki kutlamalar için yarın vali ile görüşecek: 1 Mayıs’ta ‘demokrasi’ vurgusu

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

Türk-İş 1 Mayıs’ı merkezi olarak İstanbul Kartal’da kutlama kararını kamuoyuna duyurdu. Diğer kentlerde de kutlamalar yapılacak. Alınan bilgiye göre, Türk-İş ve DİSK arasında merkezi düzeyde “ortak kutlama” için bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Ancak bir sonuç alınamadı.

Türk-İş içindeki bazı sendikalar ortak kutlamaya sıcak bakmadı. Bunun üzerine de Türk-İş, 1 Mayıs’ı tek başına merkezi düzeyde İstanbul Kartal’da kutlama kararı aldı. Türk-İş’in İstanbul’da kutlama kararında geçen yıl alınan karar da etkili oldu.

Geçen yıl, 2025 kutlamalarının İstanbul’da yapılması yönünde Türk-İş içerisinde görüş birliğine varılmıştı. Türk-İş’in tek başına kutlama kararı sonrası, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB de ayrı kutlama programı yapacak. Bu kapsamda DİSK, KESK, TMMOB ve TTB heyetinin yarın İstanbul Valisi ile görüşecekleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, İstanbul’daki kutlamaların Taksim’de yapılmasını istiyor. Ancak son karar görüşmelerin ardından verilecek. Kutlama yeri konusunda nihai kararın salı, çarşamba gibi belli olacağı bildirildi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Türkiye’nin her yerinde en geniş katılımlarla 1 Mayıs’ı kutlamak istiyor. Emeğin sorunları, talepleri, vergide-gelirde adelet, hak ihlalleri, çalışma yaşamındaki sorunlar, “iş cinayetleri” de alanlardaki kutlamalarda dile getirilecek.

Bu yılki kutlamalarda ayrıca “demokrasi” vurgusu da yapılacak. “Demokrasinin bütün gereği, kurallarıyla yeniden hakim olması” talepleri dile getirilecek.