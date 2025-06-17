DİSK’ten tutuklamalara tepki: 15-16 Haziran Direnişinin yıl dönümünde sendikamızın hedef alınması tesadüf değildir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan eylemlere destek veren ve yarım gün iş bırakarak protestoya çıkan DİSK’in yöneticileri ifadeye çağrılarak tutuklanmasına DİSK’ten tepki gösterdi.

İmamoğlu’na destek için yapılan mitinglerde ‘Diktatör Erdoğan’, ‘Hırsız Erdoğan’ sloganları attıkları iddiası üzerine ifadeleri alınarak İzmir Adliyesi’ne sevk edilen 10 DİSK Temsilcisinden 2 No’lu Şube Temsilcisi Ercan Gül, 5 No’lu Şube Temsilcisi Ahmet Savaş Aras, 6 No’lu Şube Temsilcisi Değer Yıldız, 9 No’lu Şube Temsilcisi Sedat Kenar, 10 No’lu Şube Temsilcisi Barış Okur, 6 No’lu Şube YK Üyesi Hüseyin Karagöz, 8 No’lu Şube Sekreteri İlham Uluç ve DİSK üyesi Gencay Gündüz serbest bırakılırken 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve DİSK Üyesi Mine Bilir nöbetçi mahkemece tutuklanarak Şakran Cezaevine sevk edildi.

“SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE GÖZDAĞI”

Tutuklamalara tepki gösteren DİSK Genel-İş İzmir temsilcileri bir basın açıklaması yaptı.

DİSK Ege Bölge Temsilciliğinde yapılan basın açılmasını okuyan DİSK Genel-İş Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, “Adalet ve demokrasi talebi yargılanamaz! Temel Anayasal hakların kullanılması demokratik tepki, suç değildir! İzmir'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasına yönelik bir basın açıklamasında, İzmir 8 No'lu Şube Başkanımız Deniz Şahin Gümüştekin ve İzmir 3 nolu şubemizin Kadın Komisyonu Başkanı Mine Bilir "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştır.

Bu tutuklama sadece iki sendika yöneticisine değil, doğrudan sendikal hak ve özgürlüklere, ifade özgürlüğüne, kadın mücadelesine ve emek demokrasi mücadelesine yönelmiş açık bir gözdağıdır. Bu hukuksuz uygulama, ülkeyi yönetenlerin kendilerinden farklı düşünenleri bastırma ve örgütlü mücadeleyi sindirme çabalarının yeni bir örneğidir. Genel-İş, emek ve demokrasi mücadelesinin adıdır. Genel-İş Sendikası, tarihi boyunca yalnızca ekmek ve ücret için değil; adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için mücadele etmiştir. 19 Mart sonrası artan baskılar, yargının siyasallaşması ve toplumsal muhalefetin hedef haline getirilmesi karşısında sendikamız demokrasi için sesini yükseltmeye devam etmiştir. Bugün yaşananlar, bu direngen duruşun cezalandırılmasıdır. Arkadaşlarımızın talebi yalnızca adalet ve demokrasi olmuştur. İfade ettikleri düşünceler Anayasa'nın ve uluslararası sözleşmelerin tanıdığı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak siyasi iktidar, bu temel hakları dahi yok saymakta; muhalif olanı, örgütlü olanı cezalandırmak istemektedir” diye konuştu.

“SUSTURAMAYACAKSINIZ”

“Bu tutuklama hukuki değil, siyasidir” diye devam eden Kara, “Sendikamız, konuyu bütün normların üstünde olması gereken Anayasamızda yer alan ve 24 ve 25. maddelerinde düzenlenen düşünce kanaat hürriyeti ile düşünce ve kanaat açıklama hürriyeti bakımından ele almaktadır. Bu tutuklama sözünü ettiğimiz bu temel hürriyetlerin ihlali anlamına gelmektedir. Yerleşik yargı kararlarında siyasi kişiliklere yapılan eleştirilerin çok sert nitelikte olsa bile hakaret olarak değerlendirilmeyeceği ifade edilmektedir. Anayasa ve çoğulcu bir siyasal düzenin temeli olan düşünce ve ifade özgürlüğü artık kullanılamaz hale getirilmiştir.

Üstelik tutuklama için gereken hiçbir koşul bulunmamaktadır: Ortada kaçma şüphesi yoktur, delil karartma ihtimali yoktur, buna rağmen, arkadaşlarımız tutuklanmıştır.

Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında hakkını kullanan, düşünce ve kanaat açıklama özgürlüğünü kullanan Şube Başkanımız ve temsilcimizin tutuklanması; hukuki değil, siyasi bir karardır.

Susturamayacaksınız!” ifadelerini kullandı.

“TESADÜF DEĞİL”

Tutuklamaları “hukuksuzluk” olarak yorumlayan Kara, “Bu yalnızca Genel-İş'e değil; tüm emekçilere, sendikalara, demokratik kamuoyuna verilmek istenen bir gözdağıdır. Ama bilinmelidir ki; bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Genel-İş Sendikası olarak hukuka aykırı bir biçimde tutuklanan yöneticilerimizin yanındayız. Bu hukuksuzluklar sendikal hak ve özgürlüklere yönelik müdahalelerdir. Çağrımız! 15-16 Haziran'ın 55. Yıldönümünde egemenlerin yaptığı tarihsel bir tutarlılık içermektedir. Tam da 15-16 Haziran Direnişinin yıl dönümünde sendikamızın hedef alınması tesadüf değildir.

Bu karanlık düzeni, birlikte dayanışmayla aşacağız. Demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü savunmak, hepimizin görevidir. Tüm kamuoyunu, demokrasiye, hukuka ve sendikal haklara sahip çıkmaya çağırıyoruz” dedi.