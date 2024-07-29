İzmir'de DİSK binasında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

İzmir’in Konak ilçesindeki Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş Sendikası İzmir Şubesi binasında yangın çıktı. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangının çatı katındaki sistem odasında çıktığı belirlendi.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:24
İzmir'de DİSK binasında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Abone Ol google-news

Etiler Mahallesi 1264 Sokak’taki 5 katlı DİSK Genel-İş Sendikası İzmir Şubesi binasının çatı katında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre, çatıdaki sistem odasında çıkan yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çalışmalar sonunda yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen kişi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.


DİSK haberleri Yangın haberleri İzmir haberleri

İlgili Haberler

Antalya'daki orman yangınında 65 hektar kül oldu

Antalya'daki orman yangınında 65 hektar kül oldu
Tuzla'da yat imalathanesinde yangın!

Tuzla'da yat imalathanesinde yangın!
Gaziantep'te boya fabrikasında yangın: 2 iş yeri ile 2 otomobil de zarar gördü

Gaziantep'te boya fabrikasında yangın: 2 iş yeri ile 2 otomobil de zarar gördü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler