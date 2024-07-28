Russell diskalifiye oldu: Belçika GP'sinde kazanan değişti
Formula 1 Belçika Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. George Russell'ın aracı ağırlık limitlerine uymadığı gerekçesiyle diskalifiye oldu. 2024 Belçika GP'de yarış galibiyeti ikinci sıradaki Lewis Hamilton'a gitti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika'nın Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlendi.
Belçika Grand Prix'sine 6. sırada başlayan George Russell bitiş çizgisini ilk sırada geçti ancak yarış sonrasında diskalifiye edildi. George Russell'ın aracı ağırlık limitlerine uymadığı gerekçesiyle diskalifiye oldu. 2024 Belçika GP'de yarış galibiyeti ikinci sıradaki Lewis Hamilton'a gitti.
Lewis Hamilton kariyerinin 105. galibiyetini aldı.
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