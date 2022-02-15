DİSK yöneticilerinin yargılandığı 1 Mayıs davası ertelendi
1 Mayıs 2020'de Taksim'e yürümek istedikleri gerekçesiyle 3’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanan DİSK yöneticilerinin duruşması 26 Nisan'a ertelendi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisinin, 1 Mayıs 2020’de Taksim’e yürümek istedikleri için 3’er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava, olay tarihinde çekilen görüntülerin incelenmesi için 26 Nisan tarihine ertelendi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile sendika yönetici ve üyeleri, 2020’deki 1 Mayıs kutlamaları sınasında DİSK Genel Merkezi önünden Taksim’e yürümek istemiş, ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.
Polis müdahalesiyle gözaltına alınan ve aralarında Arzu Çerkezoğlu’nun da olduğu 15 sendika yöneticisi haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'ihtara ve zor kullanmaya rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından 3'er yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.
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