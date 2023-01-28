DİSK’in Eski Genel Sekreteri Mehmet Karaca hayatını kaybetti

DİSK’in eski Genel Sekreteri ve ve Maden-İş’in eski Genel Başkanı Mehmet Karaca, dün akşam hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 17:31
DİSK’in Eski Genel Sekreteri Mehmet Karaca hayatını kaybetti
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Birleşik Metal-İş, Karaca’nın ölümü sonrasında yaptığı açıklamada, “Konfederasyonumuz DİSK’in eski Genel Sekreteri ve Maden-İş’in Kemal Türkler’den sonraki Genel Başkanı Mehmet Karaca’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarın sabah 10:00’da DİSK Genel Merkezi önünde yapılacak törenin ardından, cenazesini Bolu Göynük’e uğurlayacağız” ifadesini kullandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda ise, “DİSK eski Genel Sekreteri Mehmet Karaca’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmet Karaca’yı 29 Ocak 2023 Pazar günü saat 10.00’da DİSK Genel Merkezi önünde düzenlenecek bir törenle sonsuzluğa uğurlayacağız” denildi.


DİSK Mehmet Karaca

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