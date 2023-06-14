DİSK’ten ‘asgari ücret’ önerisi: ‘Yılda 4 kez güncellenmeli’

Yayınlanma: 14.06.2023 - 18:03

Güncelleme: 14.06.2023 - 18:04

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplandı. Görüşmeye işçi temsilcisi olarak TÜRK-İŞ Asgari Ücret Komisyonu Üyesi ve Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, işveren temsilcisi olarak TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve hükümet temsilcisi olarak da Çalışma Genel Müdürü Saadettin Akyıl katıldı. Solak, görüşme sonrasında basın mensuplarına herhangi bir rakamın konuşulmadığını açıkladı.

“ALIM GÜCÜ HIZLI BİR BİÇİMDE GERİLİYOR”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye’de asgari ücretin ‘sembolik’ değil ortalama ücret olduğunu söyledi. Çerkezoğlu şu ifadelerini kullandı:

“Dünyanın her yerinde asgari ücret ile çalışanların oranı son derece düşüktür. Sembolik bir ücrettir asgari ücret ama Türkiye’de bir ortalama ücret durumunda. Örneğin, Avrupa Birliği’nde asgari ücret ile çalışanların oranız yüzde 4 düzeyinde. Türkiye’de bu oran yüzde 50’nin üzerinde. Hatta asgari ücrete bile ulaşamayan milyonlar var Türkiye’de. Dolayısıyla biz asgari ücreti konuşurken gerçekten bir ortalama ücreti konuşuyoruz ve o nedenle de son derece önemli bir gündem. Yine, Türkiye’nin yüksek enflasyonlu sürece girmesi ile birlikte son birkaç yıldır, asgari ücret daha da önem kazandı. Çünkü, ortalama ücret olan asgari ücret yüksek enflasyon karşısında çok hızla değer kaybediyor. Alım gücü çok hızlı bir biçimde geriliyor.

“ÖNCELİKLİ MESELE TÜRKİYE’NİN ASGARİ ÜCRETLİLER TOPLUMU OLMASINDAN KURTULMASI”

O yüzden geçen yıl, asgari ücret açıklanırken, ‘tarihi zam, yüzde 50’nin üzerinde artış yapıldı’ diye anlatılmıştı, fakat biz o zamanda söyledik. Bu suya yazılan bir yazıdır, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir süreçte birkaç ay sonra bu artışın hiçbir anlamı kalmayacaktır demiştik… Yine bu yüksek enflasyonlu süreç devam ediyor ve özellikle seçim öncesinde de çokça vaatler verildiği için şimdi Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Herhangi bir sonuç çıkmadı, herhangi bir rakam telaffuz edilmiyor. Burada olması gereken, asgari ücretliler toplumu haline gelmiş olan ülkemizde, asgari ücretin alım gücünü korumaktır. Ondan öncesinde de aslında öncelikli meselemiz, Türkiye’nin asgari ücretliler toplumu olmasından kurtarılmasıdır.

“ENFLASYON DOĞRU ÖLÇÜLMÜYOR”

Asgari ücret konusunda öneri de sunan Çerkezoğlu “Bizim önerimiz, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin ve bütün ücretlerin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğidir” diye konuşarak şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’de enflasyon da doğru ölçülmüyor. Başka meselemiz de bu. TÜİK, sürekli olarak enflasyonu eksik ölçerek ve gerçek enflasyondan çok daha düşük göstererek işçilerin, kamu çalışanlarının, bütün ücret gelirlilerinin aşağıya doğru çekilmesine hizmet ediyor. Deyim yerindeyse, soframızdaki ekmeğe el uzatıyor. Son bir yıldır, madde sepetini de açıklamaz oldular… En son mayıs ayı enflasyonunu hesaplarken seçim öncesinde gelir desteği olarak verilen doğal gaz desteğini enflasyon hesabına katarak mayıs ayı enflasyonunu binde 4 gibi ölçtüler. Enflasyon doğru ölçülmediği için zaten, bütün ücretliler sürekli olarak geriliyor.

“ÖNEMLİ OLAN ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ”

Asgari ücret konusunda da olması gereken; gerçek enflasyon karşısında, dolar kuru karşısında, altın fiyatları karşısında asgari ücretin yaşadığı bütün kayıpların giderilmesi. Aynı zamanda milli gelir artışından, asgari ücretin mutlaka payını alması; üçüncüsü, asgari ücretin işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği ücret olarak belirlenmesi. Çünkü Türkiye’de hala tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor, uluslararası belgelere aykırı bir biçimde. Dördüncüsü de açlık sınırı, yoksulluk sınırı rakamlarının dikkate alınması ve bir evde en azından iki kişi çalıştığı zaman o evde bir yoksulluk sınırı kadar gelir girmesinin sağlanması lazım. Yani meselemiz, asgari ücretin kaç lira olduğu ya da kaç dolar olduğu değil; asgari ücretin alım gücüdür önemli olan. Çünkü, asgari ücret ve bütün ücretliler alım gücünü kaybetmektedir. Çok hızlı bir yoksullaşmanın önü açılmaktadır.”