EBSO Başkanı Yorgancılar’dan asgari ücret açıklaması: Çalışan ezdirilmemeli

Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:31

Güncelleme: 14.06.2023 - 14:31

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, düzenlediği basın toplantısında, üretimden satışlar kriterine göre Ege Bölgesi’nin 100 büyük firmasını açıkladı. Listede ilk sırayı Star Rafineri alırken, bu firmayı TÜPRAŞ ve PETKİM takip etti.

“İLK 10 FİRMANIN TAMAMI SATIŞLARIN YÜZDE70’İNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Yüz büyük sanayi anket çalışmalarının 41 yıldır aralıksız devam ettiğini belirten Yorgancılar, “Bunun kriterleri nasıl? Üretimi ve merkezi İzmir'de olan firmalarımızın Türkiye genelindeki üretim rakamlarını baz alarak gerçekleşiyor. Üretimi İzmir dışında olan üyelerimizi çalışmaya dahil etmedik. İzmir'de üretimi alıp merkezi farklı şehirlerde olan firmaların da sadece İzmir'de gerçekleştirdikleri üretimler bu rakamların içinde. Merkezi İzmir'de olan sadece İzmir'de üretim yapan firma sayımız atmış beş, Merkezi başka ilde olup sadece İzmir'de üretimi olan firma sayımız sekiz. Konsolide olan firma sayımız altı. Merkezi İzmir'de olup İzmir'de sınır üretimi olan firma sayısı yirmi bir. Bir önceki takvim yılının listede yer almayıp bu yıl ilk yüzün içine giren firma sayımızı da on iki olarak gerçekleştirdik. Şimdi yüz büyük firmayı genel bir baktığımızda yüzün doksan dört tanesi kar bildirmiş. Hani az önce dedim ya 2001 ile bugünü karşılaştırdığımızda firmalarımızın durumu nasıl diye? Bakın bu rakamlar firmaların geçen sene bu kadar çalkantıya rağmen o kadar belirsizliklere rağmen kar beyan etmişler ilk yüz firmada. Eli dört tanesi ARGE yapıyor. Otuzu yabancı sermaye bu firmalarımızın yüzde 95’i de ihracat yapıyor. Üretimden satışlara göre ilk 10 üyemiz bunların tamamı satışların yüzde70’ini gerçekleştiriyor. Star Rafineri, TÜPRAŞ, PETKİM, İzmir Demir Çelik, Abalıoğlu Yağ Sanayi, Philsa Philip Morris, Kocaer Haddecilik, Abalıoğlu Lezita, Ravago Petro Kimya ve JTI Tütün ilk on firmamız” diye konuştu.

“ENFLASYONUN KARŞISINDA ÇALIŞAN KESİMİN EZDİRİLMEMESİ LAZIM”

Yorgancılar, basın toplantısında yeni asgari ücretin 500 dolar düzeyinde olmasıyla ilgili tartışmalar ve asgari ücret belirleme çalışmalarıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine de şöyle konuştu: “Asgari ücretle ilgili dolar diye söylediniz. Ben de az önce size Tayvan, Vietnam ve Çin'deki asgari ücretlerin rakamlarını dolar olarak telaffuz ettim ama tabii ki orada doların karşılığı diye ifade ediyor. Yani mesela Çin'e Yuan alıyorsunuz. Taylan'a gittiğiniz de Tayvan Dolarıyla alışveriş yapıyorsun. Ben çalışanın hiçbir zaman hak ettiğinin altına bir ücret almasına isteyen iş adamı anlayışında değilim. Geçmişte de bunu her ortamda dile getirdim. Asgari ücret güncellenmesi konusuyla ilgili de söyledim. Ara zammın yapılmasıyla ilgili de söyledim. Az ücret vereyim, şeyinde değilim. Ama verilecek olan ücretin ücret sistemini bir hesabın üzerine oturması gerekiyor. Nedir bu hesap? Enflasyon. Enflasyonun karşısında çalışan kesimin ezdirilmemesi lazım. Bir insan işe gelirken karnı tok gelmeli. Rahat iş yapmalı. Evine ekmek götürebilmeli. Olması gereken bu” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin bir kriteri ve hesaplama yöntemi olduğuna dikkat çeken Ender Yorgancılar, “Bir de şunu söyleyeyim. Bakın bugünkü ortamda bir ailede bir kişinin çalışarak dört kişiyi geçindirebilme imkânı söz konusu değil. Avrupa'da karı koca çalışıyor. İki maaş giriyor eve. İki maaş girdiği zaman ona göre borçluluğunuz da azalıyor. Alım gücünüzle buna paralel artıyor. Mesela kendi iş yerimde yaptım. ‘Eşi çalışmak isteyenler varsa müracaat etsin’ dedim. Yaklaşık on, on beş tane arkadaşımız eşi şu anda fabrikada muhtelif yerlerde çalışıyor. Ne oldu buradan? Şimdi bir maaş giriyordu. İki maaş giriyor eve. Bir gıda yardımı alıyordu. İki tane gıda yardımı alıyorlar eve. Onun için asgari ücretin ne olması gerekiyor derken bununla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Dün ilk toplantılarını yaptılar. Ben de daha önce iki dönem o toplantıların içinde bulundum. Burada tabii ki işveren sendikalarının istediği bir düşündüğü rakam var. Normal sendikalarımızın istedikleri rakam var. Sonunda iki tarafta pazarlık ediyor. Ben de oturmuştum bu tarafta. Sendikalar vardı. Burada bakanlık temsilcileri ve Sayın Bakanımız vardı. Müzakereler yapıldı. İki toplantı, üç toplantı. Ondan sonra sonucu Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. Bunun yöntemi bu. İnşallah bayram öncesi gerçi asgari ücret zammı ikinci altı ay için geçerli olacağı için temmuz maaşlarına yansıyacak. Enflasyonist ortam göz önünde alınarak bir değer tespit edilmesi en büyük beklentimiz” dedi.