Diyaliz bölümünde tedavi görenler ihmaller zincirinden mağdur oldu, taşınma çağrısı yapıldı: Hastanede atık su yağdı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin diyaliz bölümünde yaşanan ve sosyal medyaya düşen bir video kamuoyunda tepkilere yol açtı. İddialara göre, tedavi sırasında kanalizasyon boruları patladı ve atık sular hastaların üzerine döküldü. Diyaliz hastalarının, kurulduğu günden bu yana koku ve altyapı sorunlarından şikâyetçi olduğu ifade edilirken hastalar ve yakınları, “Diyaliz bölümü artık buradan taşınmalı” diyerek tepkilerini dile getirdi.

İlgili hastane için önceden de “Atatürk Devlet Hastanesi’nde beyin ve sinir cerrahisi servisinde annem ameliyat olduğu için yatış yaptık. O kadar pis ki odaları, tuvaletler temizlenmiyor, personel günde 3-4 kere geliyor. Çöpleri boşaltıyor, 2-3 kere de pas pas atıyor. Tuvaleti sildiği paspasla odayı siliyor koridorları siliyor. Yaptıkları sadece bu. Bir şey sordum hemen bağırarak tersleyerek cevap verdiler. Katta yemek dağıtan kadında annemle ilgilendiğim için sesten duyamadım ve geldiklerini anlamadım. Ellerinde ki kağıda bakarak yemek dağıtmalarına rağmen bize vermeden gidiyorlardı; yanında ki gözlüklü bey kapıyı çaldı da sordu kadında o sıra bağırdı duymuyor musunuz diye. Denetlenmeleri gerekiyor. Özellikle temizlik personellerinin ve hastanenin. Ameliyat olan günlerce hastanede yatan yastalar var enfeksiyon kapma riski çok yüksek” şeklinde şikâyetler aldığı öğrenildi.

HİZMETE DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet’e konu hakkında açıklamalarda bulunan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, olayın hastanenin mutfak bölümünde yaşanan gider tıkanıklığı nedeniyle yaşandığını belirterek “Neyse ki olayda kimseye zarar gelmedi. Durum anında kontrol altına alındı. Hastanemiz sağlık hizmetine devam etmekte” dedi. Olayın tamamen kullanım hatasından kaynaklandığını belirten Tosun, “Söz konusu mutfak, hizmet alımı yapılan bir firma tarafından işletilmektedir. Daha önce oraya süzgeç yerleştirilmişti. Ancak kullanılmadığı tespit edildi. Bu durum tamamen kullanım hatasından kaynaklanmaktadır. Firmaya gerekli ihtar çekilmiş olup sorumlular hakkında işlem yapılacaktır. Firma özür dileyecek ve olası maddi zararları karşılayacaktır. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki olay, anlık bir teknik arızadır. Bu tür durumlar her yapıda zaman zaman yaşanabilir; önemli olan hızlı müdahaleyle büyümeden çözülmesidir” dedi.