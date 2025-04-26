Diyanet; 23 Nisan haftasındaki hutbede Atatürk’ü yine anmadı: Karaborsa, kumar ve alkol var; Atatürk yok!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 08:55

Diyanet’in ulusal bayramlara denk gelen haftalardaki cuma hutbelerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaması ısrarı sürüyor. Diyanet'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelen bu haftaki hutbesinde de kurucusu Atatürk’ü anmaması tepki çekti.

KARABORSA VE STOKÇULUK DİNEN YASAKMIŞ

“Alın teri mukaddestir” başlık bu haftaki hutbede Müslümanların alkol üretip satmasının, almasının ve kullanmasının dine göre yasak olduğu vurgulanırken; kumar oynama ve oynatmanın ile faiz işlemlerinin de dinen izin verilmediğine yer verildi. Bununla birlikte karaborsacılık, tefecilik ve stokçuluk gibi işlemlerin de dinen yasak olduğu belirtildi.

İŞÇİNİN TESETTÜRÜNE KARIŞILAMAZMIŞ!

İşçi ve işveren arasındaki hukuka da değinilen hutbede; işçilerin işyeri ve eşyalara zarar vermemesi, çalışma saatlerine uyması ve işini aksatmaması gerektiği tavsiye edildi. Bunun yanı sıra işverenlerin işçiye hakkını tam ve zamanında vermekle yükümlülüğü olduğu vurgulanarak; işverenin ucuz iş gücü adına işçileri ağır şartlarda, az bir ücretle çalıştıramayacağı kaydedildi. Diyanet; işçilerin beş vakit namaz ve cuma namazı kılmasına, oruç tutmasına ve tesettürüne engel olunmamasını da savundu.