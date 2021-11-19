Diyanet İşleri Başkanı: "Osmanlıyı da böyle yıktılar! Fırsat vermeyeceğiz..."

19 Kasım 2021 Cuma, 15:10

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bingöl’de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bingöl Üniversitesinin Konuk Evi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, il buluşmaları kapsamında gittiği her ilde STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiğini ifade ederek, “Bundan amacımız tanışmak, buluşmak. Dertlerimizi paylaşmak, milletimize daha iyi nasıl hizmet edebiliriz? Diyanet hizmetlerini milletimizin farklı sivil toplum kuruluşları ile birlik, beraberlik içerisinde nasıl yapabiliriz? Şehrimizin çocuğundan gencine, kadınından erkeğine, öğrencisinden memuruna kadar her kesimine nasıl destek olabiliriz? Bunları konuşuyoruz, müzakere ediyoruz” dedi.

Erbaş, STK’ların önemine işaret ederek, “Ülkemizde yüzlerce vakıf var. Bu bizim medeniyetimizin en büyük kazanımlarından birisidir. Medine döneminden Abbasiler’e, Abbasiler’den Selçuklulara, Selçuklular’dan Osmanlı'ya Endülüs medeniyeti de önemli bir vakıf medeniyetidir. Bugüne, yaşadığımız 21. asra geldiğimizde vakıfların her zaman birliğimize, beraberliğimize, milletimizin yardımlaşmasına çok büyük katkıları olmuştur” diye konuştu.

"OSMANLI'YI DA BÖYLE YIKTILAR"

Türkiye’nin en büyük dertlerinden birisinin de terör örgütleri olduğuna vurgu yapan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Osmanlı'yı da böyle yıktılar. Bizi de böyle yıkmaya kalkıştılar ama elhamdülillah milletimizin birliği, beraberliği, dayanışması fikir ve eylem birliği ile bu problemin üstesinden geliyoruz. Askerimizle, polisimizle, devlet, millet dayanışması ile bu uru yok ediyoruz. İnşallah bundan sonra birliğimiz, beraberliğimiz daha da arttıkça bizi birbirimize düşürmeye çalışan, Osmanlı’yı nasıl 40 parçaya böldülerse, Anadolu dediğimiz bu sınırları da bize çok görerek parça parça etmeye çalışan dahili ve harici hainlere fırsat vermeyeceğiz inşallah”