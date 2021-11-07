Diyanet Başkanı Erbaş yine sosyal medyayı hedef aldı

07 Kasım 2021 Pazar, 22:04

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Şanlıurfa'da bir araya geldiği gruba, daha çok çocuk, genç ve aileye ulaşarak onları irşat yönünde geliştirme tavsiyesinde bulundu.

Konuşmasında, Kuran kurslarının, camilerin daha nitelikli, eğitimi, öğretimi ve hizmeti daha nitelikli hale getirmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyleyen Erbaş, bu çalışmaların asıl hedefinin irşat olduğunu ifade etti.

"Daha fazla gencimize, çocuğumuza nasıl ulaşabiliriz? Daha fazla aileyi İslami ilkeler doğrultusunda nasıl kurabiliriz? Onları dinsizlik cereyanına kapılmaktan nasıl kurtarabiliriz? Hepimizin amacı bu" ifadelerini kullanan Erbaş, ilmi sırf öğrenmek ve öğretmek için yapmadıklarını, hedeflerinin İslam'ı doğru şekilde ulaştırmak, insanları yanlıştan kurtarmak, Kur'an-ı Kerim ve sünnet çizgisinde, daha fazla kişiye bunu anlatmak olduğunu söyledi.

"HAKKIN BATILA GALİP GELDİĞİNE ŞAHİTLİK YAPMAMIZ LAZIM"

Erbaş, "Bunun adı da irşattır. Yani Peygamber Efendimiz (s.a.s.) hayatı boyunca ne yaptıysa biz de varisleri olarak bunu yapmak durumundayız. Hakkın batıla galip geldiğine şahitlik yapmamız lazım. Bunun içerisinde olmamız lazım. Hakkı anlatmak batılı ortadan kaldırmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunun gayreti içerisinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR BİLİNÇLİ OLARAK DİNDEN UZAKLAŞTIRILIYOR'

Erbaş, "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.