Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, en çok sorulan soruları açıkladı

07 Kasım 2021 Pazar, 14:21

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 'sıkça sorulan soruları' derleyip yanıtlarını yayınladı. Kurul’a en çok sorulan sorular arasında, “Oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu?”, “Cünüp iken tutulan oruç bozulur mu?” gibi özel durumu ilgilendiren sorular da yer aldı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre kurul, oruçluyken elle tatmin olmanın orucu bozacağını ve orucun kazaya kalacağını açıkladı. Kurul, “Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar. Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir. Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez.” diye yanıt verdi.

Kurul, “Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?” sorusuna da “Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir” yanıtını verdi.