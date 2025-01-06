Diyanet Birlik-Sen'den ''promosyon'' tepkisi: ''Promosyonun kullanımı ile ilgili helal-haramlık tercihini Diyanet çalışanlarına bırakın''

Yayınlanma: 06.01.2025 - 15:42

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:11

Diyanet’in üç yıl önce, “faizsiz işlem” yapmaları sebebiyle yalnızca “caiz gördüğü” katılım bankalarıyla yaptığı promosyon ihalesi sonucunda, çalışanların promosyonu hesaplarına düşük yattı. O yıl içerisinde diğer kamu çalışanlarına ortalama 15 bin ile 20 bin lira arası yatan promosyon ödemesi, Diyanet personeline 2 bin 880 lira olarak gerçekleştirildi. Diyanet Birlik-Sen’e bağlı Diyanet çalışanları, düşük promosyon ödemeleri sebebiyle dün Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı girişinde eylem düzenledi.

Eyleme katılanlar ellerinde “Promosyon anlaşması yapıp hediye diye vermeyin, kanun gereği hediye almak yasaktır promosyon almak yasaldır, diğer kurumlar gibi yüksek promosyon diyanet çalışanlarının da hakkıdır, katılım bankası dayatmasına son verilsin, adil promosyon şeffaf ihale istiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. Katılımcılar, “Promosyon hakkımız söke söke alırız” sloganları attı.

‘KABUL EDİLEMEZ NOKTAYA ULAŞTI’

Çalışanlar adına basın açıklamasını Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak yaptı. Diyanet’in mart ayında personel maaş promosyon ihalesi gerçekleştireceğini söyleyen Ak, “Başkanlığımızın ısrarla yalnızca katılım bankalarıyla düşük promosyon anlaşmaları yapması, altyapı eksikliklerine rağmen bu dayatmayı sürdürmesi ve personelin bu durumdan şikayetçi olmasına karşın çözüm üretmemesi, artık kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır” dedi.

2 bin 880 liralık promosyonun çalışanlarda mağduriyet yarattığını vurgulayan Ak, “Katılım bankalarının sunduğu hizmet yönünden bu 3 yıllık süreçte, altyapı eksiklikleri, teknolojik yetersizlikler ve son derece düşük promosyon ödemeleri ile Katılım bankaları Diyanet personelini hem maddi hem manevi açıdan zarara uğratmıştır. Buna rağmen başkanlığımız, bu dayatmayı sürdürmüş, çalışanların şikâyetlerini görmezden gelmiştir. Bu kez, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, tüm bankaların ihaleye davet edilmesi ve personelin ihale süreciyle ilgili bilgilendirilmesi artık kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

‘HELAL-HARAM EKSENİNDE DAYATMA DOĞRU DEĞİLDİR’

Katılım bankalarının helal ve haram ekseninde çalışanlara dayatılmasının doğru olmadığına vurgu yapan Ak, “150 bin Diyanet personeli, yalnızca katılım bankalarına yönlendirildiği ve eksikliklerine rağmen idare tarafından korunduğu için Katılım bankaları Diyanet personelini çantada keklik olarak görmektedir. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından bazıları bile kararın çalışanların inisiyatifine bırakılmasının en doğru yol olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple Promosyon konusunda en yüksek teklifi veren banka hangi banka olursa, onunla anlaşma yapılması, çalışanların mali haklarının korunması adına en adil ve akılcı çözümdür” diye konuştu.

Ak, “Başkanlık yetkililerimizi, çalışanların promosyon hakları konusunda aklıselim bir şekilde hareket etmeye, mevzuata uygun ve şeffaf bir süreç yürütmeye davet ediyoruz. Diyanet çalışanlarına katılım bankalarının dayatılmasını değil, ister diğer bankalar isterse Katılım bankaları karşısında personelin ekonomik açıdan haklarını koruyacak ve yüksek promosyon verilmesini sağlayacak bir yaklaşım bekliyoruz” dedi.