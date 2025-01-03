Diyanet ve yılbaşı şiddeti

03 Ocak 2025 Cuma

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) yılbaşı kutlamalarının helal olmadığını duyuran fetvasından sonra yaşanan olaylardan bazıları:

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi’nin düzenlediği yeni yıl pazarı saldırıya uğradı. “Burası Müslüman ülkesi, burası şeriat ülkesi!” diye bağıran kişi, stantlara, ışıklara, çadırlara ve masalara zarar verdi; Atatürk ve İnönü heykelleri için “Bunların hepsini yıkacağız bir gün” derken gözaltı sırasında “Benim derdim, Allah’ın dininin hâkim olması” diye konuştu.

İstanbul Küçükçekmece’de belediyenin meydana yerleştirdiği ve ışıklandırılarak süslenen yılbaşı ağacı dört kişinin saldırısına uğradı. Grubun içinde bulunan bir kişi, elindeki baltayla ağaca zarar verirken diğerleri de kökünden sökmeye çalıştı.

İstanbul Çekmeköy’de bir kiliseye ait derneğe yılbaşı gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Otomobille gelen saldırgan, “Ey kâfirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz!” diye bağırıp kurşun sıktı.

Sakarya’da yılbaşı gecesi bir grup, Noel Baba kostümü giyen bir gence saldırdı. Yaşanan kargaşa esnasında 17 yaşındaki kostümlü A.O.G. iki kişiyi bıçakla yaraladı. Kavgada yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Kavganın hangi nedenle çıktığı bilinmiyor ama bir grubun Noel Baba kostümlü A.O.G’ye saldırdığı anları gösteren bir video medyada paylaşıldı.

DİYANET SORUMLUDUR!

Yılbaşından önce “Milli ve manevi değerlerimizi muhafaza edelim” konulu cuma hutbesini yurt genelindeki 90 bini aşkın camide okutan ve “Yılbaşı kutlamaları helal ve meşru değildir!” diyen DİB, yılbaşında yaşanan bu şiddet olaylarını kışkırtmıştır.

Bu fetvayı, DİB’e ait Diyanet Haber sitesinde “Diyanet’ten yılbaşı uyarısı! Dininizi kaybedersiniz!” manşeti ile yayımlayanlar, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir.

Türkiye’de yılbaşını kutlayan milyonlarca Müslümanın, yalnızca yeni başlayan yılı sevdikleriyle birlikte umut içinde karşılamak için bunu gelenek haline getirdiği, bu kutlamaların onlar açısından din ile bir ilgisinin bulunmadığı, Noel Bayramı ile yılbaşı kutlamasının farklı günler olduğu söylense de Diyanet, kutlayanlara karşı “Dinden çıkarsınız” tehdidini savurdu.

Ayrıca azınlıkta olsalar da farklı inancı olan vatandaşlar gibi, inançsız vatandaşlar da var! Herkes inancına uygun yaşayacaksa Müslüman olmayanların inancı ve inanmayanların yaşam tarzları da gözetilmeli; doğrudan yaşam tarzına müdahale anlamına gelen fetvalarla halk arasında düşmanlık kışkırtılmamalı. Laik bir devlet bu temelde işler ama Türkiye Cumhuriyeti, anayasasında laik bir devlet olduğu yazsa da AKP döneminde Vahhabiliği tüm topluma dayattığı için farklı inancı olanları ya da inançsız vatandaşları yok sayıyor!

DÜŞMANLAŞMAYI KIŞKIRTMAYIN!

Gerçekten yaşamış ve mitlerde anlatılan öykülerdeki karakterlerin efsanevi bir birleşimi olan Noel Baba’nın, 4. yüzyılda bugün Demre olarak bilinen bölgedeki Myra antik kentinde yaşamış olduğunu ve günümüzde tüm dünyada bir satış aracına dönüştürüldüğünü düşünürseniz, bunun üzerinden din temelinde koparılan fırtına da anlamsızlaşıyor.

Ben kapitalizmin kullandığı bir simgeye dönüştürülen her şeye uzak olduğum gibi ona da uzağım ama insanlar farklı düşünebiliyor. Bir devlet kurumu olarak DİB’in ise yılbaşını kutlayıp Noel Baba kostümü giyenleri tehdit etmeye hakkı yoktur, her yıl bu meseleyi çarpıtıp halk arasında düşmanlaşmayı teşvik etmeye son vermelidir! Burası bir şeriat devleti değildir, laik Türkiye Cumhuriyeti olarak kalacaktır!