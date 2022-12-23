Diyanet, cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarını hedef aldı: 'Kültürel yozlaşma'
Diyanet, bugün camilerde okutulacak cuma hutbesinde yılbaşı eğlencesi ve piyango için sert ifadeler kullanacak. Hutbede, “Kültürel yozlaşmalardan birisi yılbaşı kutlamalarıdır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır” denilecek.
Bütçesinin büyük bir kısmı, eğlence sektörü, alkollü içkiler ve milli piyangodan alınan vergilerle oluşturulan Diyanet İşleri Başkanlığı, yılbaşı kutlamalarını yerden yere vurmayı sürdürüyor.
Diyanet, bu hafta cuma hutbesininin konusunu “Bizi biz yapan değerlere sahip çıkalım” olarak belirledi. “Dinimiz, bizi biz yapan evrensel değerlere sahip çıkmayı, öz benliğimizden uzaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan kaçınmayı emreder” denilen hutbede, kendi inanç ve değerlerinden uzaklaşıp yabancı kültürlerin etkisi altına giren Müslümanların, kimlik ve aidiyetlerini kaybettiği savunuldu.
"YOZLAŞMA" DENİLDİ
Yılbaşı kutlamalarının hedef alındığı hutbede, “Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamaları. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yok. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır. Hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselemez. Kültürüne yabancılaşan bir toplum, medeniyet inşa edemez” denildi.
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