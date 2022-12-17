Diyanet TV'de tarikat sohbeti yapıldı: 'Şeyhin şeytanı kovacak'

17 Aralık 2022 Cumartesi, 04:00

İsmailağa bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G’yi 6 yaşında evlendirdiğinin ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığının ortaya çıkmasının ardından Diyanet TV’de tarikatların iç yüzünü gösteren, dikkat çeken bir soru tartışıldı.

Moderatör, bir yurttaşın, “Tarikatta olanlar, ‘Hangi ilde olursan ol, sen öldüğün zaman şeyhin hemen gelecek, şeytanı kovacak, imanını kurtarıp cennete gideceksin’ diyor. Bir kısım insan da ‘Bu şirktir’ diyor. Aramızda tartışma çıktı. Doğrusu nedir” dediğini aktardı. Soruya Diyanet Başkanlık Müşaviri Zeki Sayar yanıt verdi. Sayar’ın bir yandan tarikatların varlığına olumlu yaklaşması, diğer yandan tarikatlara yüklenen anlamlara karşı çıkması dikkat çekti. Sayar İslam’da ruhbanlık olmadığını, Allah ile kul arasına kimsenin giremeyeceğini söylerken bununla çelişen şu ifadeleri kullandı: “Nakşilik, Kadirilik gibi, bu ekoller çok önemli hizmetler görmüş ve birçoğu da görmeye devam ediyor. Tarikatın başındaki zat da ilim, irfan sahibi kişidir. Bunun ötesinde o kişilere fazla bir şeyler yüklemek... Hatta bazıları diyor ki ‘Şeyh efendinin bütün müritlerinin tüm ruhları, adeta bir kibrit kutusu içindedir, o kimin ne yaptığını bilir.’ Bunlar doğru ifadeler değil. Tehlikeli ifadeler.”