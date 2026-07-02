Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyanet, Deniz Göktaş'ın gösterisini hedef aldı: ‘Kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocukları değerlerimizden uzaklaştırıyor’

Diyanet, Deniz Göktaş'ın gösterisini hedef aldı: ‘Kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocukları değerlerimizden uzaklaştırıyor’

2.07.2026 21:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Diyanet, Deniz Göktaş'ın gösterisini hedef aldı: ‘Kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocukları değerlerimizden uzaklaştırıyor’

Diyanet İşleri Başkanlığı Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisini hedef alarak "Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıya" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yarın tüm camilerde okutulacak cuma hutbesinde "Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıya" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, cuma hutbesi, "Yaz Kur'an Kursları" başlığıyla internet sitesinden yayımlandı. Hutbede yurtdışından gelir gelmez gözaltına alınan ve ters kelepçeli görüntüsü servis edilen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisi hedef alındı.

"KUTSALLARIMIZ MİZAH ALTINDA ALAYA ALINIYOR"

Hutbede "Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıya" denildi.

İlgili Konular: #diyanet #CUMA Hutbesi #Deniz Göktaş