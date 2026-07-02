Diyanet, Deniz Göktaş'ın gösterisini hedef aldı: ‘Kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocukları değerlerimizden uzaklaştırıyor’

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yarın tüm camilerde okutulacak cuma hutbesinde "Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıya" denildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, cuma hutbesi, "Yaz Kur'an Kursları" başlığıyla internet sitesinden yayımlandı. Hutbede yurtdışından gelir gelmez gözaltına alınan ve ters kelepçeli görüntüsü servis edilen Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisi hedef alındı.
"KUTSALLARIMIZ MİZAH ALTINDA ALAYA ALINIYOR"
Hutbede "Modern çağın getirdiği tüketim kültürü, dijital mecraların bilinçsiz kullanımı, zaman zaman kutsallarımızın mizah adı altında alaya alınması, çocuklarımızı günden güne değerlerimizden uzaklaştırmaktadır. Tertemiz dimağlar, batıl inançlar, sapkın akımlar, bağımlılık ve akran zorbalığının girdabında kaybolma riskiyle karşı karşıya" denildi.