Diyanet destekli ‘doğurganlık’ çalışmaları: Yeni kurum ve kurul açılıyor

Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:30

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:10

Türkiye’de artan yoksulluk doğrudan doğurganlık oranını düşürüyor. Yurttaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle çocuk doğurmaktan korkuyor. Türkiye’de artan yoksulluk doğurganlık oranını düşürdüğü gibi “yardıma muhtaç çocuk sayısını” da arttırdı. İktidar, artan yoksulluğun aile yapısına verdiği olumsuz etkileri göremezden gelerek, “doğurganlık oranını” farklı yöntemlerle arttırmaya çalışıyor. Bu kapsamda; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın (ASHB) bünyesinde bir yeni kurum ve kurul oluşturuldu. Resmi Gazete’den yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine (CBK) göre; bakanlığın bünyesinde “Aile Enstitüsü” ile “Nüfus Politikaları Kurulu” oluşturuldu.

GENEL MÜDÜRLÜK VARKEN, KURUL DA OLUŞTURULDU

İçişleri Bakanlığı’nın bünyesinde nüfus politikalarına yönelik çalışmalar yürüten “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” bulunuyorken, ASHB’nin bünyesinde nüfus politikalarına ilişkin yeni bir kurulun oluşturulması dikkat çekti. Nüfus Politikaları Kurulu’na ilişkin yayımlanan CBK’de kurulun görevi; “nüfus politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında sorumluluğu bulunan kuruluşlar arasında bütüncül bir yaklaşımla çalışmaların eşgüdümünü sağlamak” olarak açıklandı.

DOĞURGANLIK HIZINI ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞMA

Bunun yanı sıra kurulun görevleri arasında Genel Müdürlüğü’n görevleri arasında olmayan “doğurganlık konusunda çalışmalarda bulunmak” görevi de yer aldı. İlgili CBK’de; “doğurganlık oranının azalmasına neden olan etkenleri inceleyip, doğurganlık hızının nüfusun yenilenmesi seviyesinin üzerinde tutularak, aile kurumunun güçlendirilmesi yoluyla devimsel nüfus yapısının korunması için kısa, orta ve uzun vadeli politikaların oluşturulması” görevi de kurula verildi.

Bu kurul oluşturulurken, ASHB’nin bünyesinde “Aile Enstitüsü”nün kurulması da dikkat çeken diğer bir gelişme oldu. Söz konusu enstitü ise aile yapısının ve değerlerinin korunmasına ilişkin geliştirilecek politikalarda veri oluşturulmasına yönelik çalışmaları sağlamak amacıyla kuruldu. Enstitünün görevleri; araştırma faaliyetleri yapmak, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve konuya ilişkin sertifika programları açmak olarak belirlendi.

DİYANET KURUMLARDA YER ALACAK

ASHB bünyesinde oluşturulan iki farklı kurulda Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan kişilerin de görev alması sağlandı. Yayımlanan CBK’lerce Nüfus Politikaları Kurulu’nda “Diyanet İşleri Başkanı” bulunacakken, enstitünün danışma kurulunda ise Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bir üyenin görev alacağı kaydedildi. Böylece, iktidar “aile kurumuna yönelik politiklarında” Diyanet’in daha etkin bir konumda olmasını sağladı.