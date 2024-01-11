Diyanet, Filistin için toplanan bağış miktarını sır gibi saklıyor

Yayınlanma: 11.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.01.2024 - 03:00

İsrail-Hamas çatışmalarında üç ay geride kaldı. Savaşın başlamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, Filistin halkına destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı. “Özgür Filistin’in Yanındayız” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına her kesimden destek geldi. Sadece camilerde değil Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardan da bağış toplanıyor.

‘AÇIKLAMA YAPMAYIZ’

İddiaya göre geçen 27 Ekim’deki cuma namazı sonrasında 290 milyon TL bağış toplandı. Deprem bölgesi Adıyaman’daki okullarda düzenlenen kermeste 3 milyon 907 bin lira, Eskişehir’deki bir ortaokuldan 82 bin TL toplandı. Yapılan bağışların bazıları zaman zaman bazı hesaplardan paylaşılsa da toplanan toplam tutara ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan da toplanan tutar hakkında bilgi vermedi. Turan, bireysel olarak yapılan bağışların durumunun vakfa sorulabileceğini söylerken “Her kuruş kayıtlarımızda mevcut. Hesap verilmesi gereken mercilere hesap vermeye her an hazırız ancak biz nereden, ne geldi gibi gazetelere bir açıklama yapamayız” dedi.

‘ÇOK MERAK EDİYORSUNUZ’

Turan, Filistin’de yardımlar için hangi partnerlerle çalıştıklarını sorduğumuzda ise şöyle yanıt verdi: “Niye bu kadar merak ediyorsunuz? Her şeyi çok merak etmeyin. Bizim yıllardan beri çalışmış olduğumuz oradaki partnerlerimiz. Onlar bizim güvendiğimiz, her türlü alışverişimizi bize belgeleyen kuruluşlar.”



