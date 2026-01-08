Diyanet heyeti Erdoğan'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.01.2026 17:19:00
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, beraberindeki heyet ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyet, Saray'da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirilirken Anadolu Ajansı ziyarete ilişkin bir kare paylaştı.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #diyanet