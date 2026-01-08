Diyanet heyeti Erdoğan'ı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve beraberindeki heyet, Saray'da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirilirken Anadolu Ajansı ziyarete ilişkin bir kare paylaştı.
