Diyanet, hutbelerinde ulusal bayramları kutlarken Atatürk’ün ismini anmama geleneğini sürdürüyor

Diyanet cuma hutbelerinde ulusal bayramları anarken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmama ısrarını sürdürüyor. Diyanet bugünkü cuma hutbesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı anarken, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaması tepki çekti.

HUTBE İSLAMLIK ELÇİSİNİN DOĞUMUNA ODAKLANDI

Diyanet tarafından yayımlanan bugünkü cuma “Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.S.) başlıklı hutbesinde İslamlık elçisine değindi. Hutbede önümüzdeki çarşamba günü elçisinin doğumunun bin 500’üncü yıldönümü olduğu belirtilerek; “İnsanlık, merhameti Peygamberimiz (İslamlık elçisi) ile tanımıştır. Rahmet Peygamberi, zulmün ve karanlığın hâkim olduğu bir çağa güneş gibi doğmuştur” denildi.

TÜRK ULUSU ELÇİ İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORMUŞ!

Türk ulusunun İslamlık elçisine sevgi duyduğunun vurgulandığı hutbede; “Aziz milletimiz, Peygamberimize olan sevgisini; onun ve ehli beytinin güzel isimlerini çocuklarına vererek, askerine ‘Mehmetçik’ diyerek, ordusunu Peygamber ocağı görerek, malını ve canını onun yolunda feda ederek ortaya koymuştur. Onun getirdiği rahmet mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak, dünyada huzur ve barışı sağlamak için cepheden cepheye koşmuştur, koşmaya da devam etmektedir” denildi.

ZAFERİN ‘BAŞKOMUTANI’ ANILMADI

“Bunun en son örneklerinden biri de yarın kutlayacağımız 30 Ağustos Zaferi’dir” denilen hutbede; “Yüce Rabbim; Peygamber aşkıyla yanıp tutuşan, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin” ifadeleri kullanıldı. 30 Ağustos Zaferi’nin “İslamlık elçiliğine duyulan bağ ile kazanıldığının” vurgulandığı metinde; 30 Ağustos’un Başkomutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anılmaması tepki çekti.