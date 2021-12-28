Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yardımcılarına yeni araçlar tahsis edildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın, “korkularından yeni araç alamadıklarını” savunmasına karşın başkan yardımcılarına, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yeni araçlar tahsis edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “korkularından yeni araç alamadıklarını” savunmasına karşın Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile yakın zamanda Diyanet İşleri başkan yardımcılarına yeni araçlar tahsis edildiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre araçlar, “ekonomik sıkıntılar nedeniyle kiralama usulü ile alınarak” başkan yardımcılarına verildi.
Başkan Erbaş, tepkiler nedeniyle halen eski başkan Mehmet Görmez’in makam aracını kullandığını belirterek, “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” demiş ve kullandığı makam aracının 11 yıllık olduğunu söylemişti. Erbaş’ın açıklamasıyla başlayan tartışmalar sürerken, Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı yaptığı Türkiye Diyanet Vakfı’nın ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başkan yardımcısı olarak görev yapan isimlere araç tahsis ettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, düzenlenen vakıf toplantısında, Diyanet İşleri başkan yardımcılarına tahsis edilmek üzere yeni araçlar kiralanması yönünde karar alındı. Araç satın alım yerine kiralanma yönteminin izlenmesinin nedeninin ise “son dönemde ekonomideki artışlar ve ekonomik sıkıntılar” olduğu öğrenildi.
Söz konusu vakfın mütevelli heyeti üyeleri arasında Diyanet İşleri başkan yardımcıları Burhan İşliyen ile Huriye Martı da bulunuyor.
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