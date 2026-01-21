Diyanet'in yemekhanesinde 3 öğün yemeğin maliyeti 390 lira, belirledikleri fitre ise 240 lira: Kendi lokantalarına bakmamışlar

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl fitre miktarını 240 lira olarak belirledi. CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu, Diyanet’in yayımladığı resmi bir öğün yemek maliyeti tablosuna göre kurumun yemekhanesinde bir öğün yemeğin bedelinin 130 lira olduğuna dikkat çekti. Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Diyanet’in kendi yemekhanesinde bir öğün yemeğin maliyeti 130 lira olarak hesaplanmış. Hem de bu hesaplamaya elektrik, su, doğalgaz, servis elemanı, personel gibi, aşçı gibi etmenler de dahil değil. Buna rağmen bir öğüne 130 lira maliyet çıkarılmış. Diyanet’in kendi yemekhanesinden yola çıkarak, basit bir hesap yaparsak; 3 öğün yemeğin maliyeti 390 lira ediyor. Yani Diyanet’in ‘bir insanın günlük gıda ihtiyacı’ diye açıkladığı 240 liralık fitre, kendi yemekhanesinde bile 3 öğün yemeğin maliyetine yetmiyor. Hele bir de Diyanet’e misafir olarak gidersiniz yandınız. O zaman tek öğün için 200 lira ödüyorsunuz. Kendileri lüks otellerde toplantılar yaparken, iş yurttaşa gelince üç öğün makarna ile fitre hesabı yapmışlar. Peki günde 240 lirayı reva gördüğünüz yurttaş tenceresinde taş mı kaynatacak ?”

‘VİCDANİ ÇELİŞKİ’

Bakırlıoğlu, bu durumun sadece rakamsal değil, vicdani bir çelişki de olduğuna dikkat çekerek, “Bir yanda ‘bir günlük gıda ihtiyacı’ diye ilan edilen fitre, diğer yanda aynı kurumun yemekhanesinde bu parayla üç öğün yemek yenilemediğine dair bir gerçek var. Bu tablo, ülkede dar gelirlinin, emeklinin, asgari ücretlinin hangi koşullarda yaşamaya zorlandığını açıkça gösteriyor” diye konuştu. Bakırlıoğlu, asgari ücretin 28 bin 75 lira, en düşük emekli aylığının ise 20 bin lira olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Fitre hesabına göre 4 kişilik bir ailenin sadece aylık gıda harcaması 28 bin 800 lira. Asgari ücret bu rakamın bile altında. Emekliler ise fitre hesabına göre dahi açlık sınırının çok gerisinde. Bugün Türkiye’de milyonlarca insan maaş almıyor, adeta fitreyle yaşamaya mahkûm ediliyor.”

İktidara da çağrıda bulunan Bakırlıoğlu, “Bu ülkeyi yönetenler rakamlarla tartışmayı seviyor. Buyurun, rakamlar burada. İktidar çarşıdan, pazardan, sokaklardan ne kadar kaçarsa kaçsın, yurttaşlarımız maalesef açlıkla sınanıyor. Gerçeklerle yüzleşmenin vakti çoktan geldi” dedi.